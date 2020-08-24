Kar, Meşginşehr'ın eteklerini beyaza bürüdü

Yazın son ayının ikinci gününde kar yağışı, Meşginşehr ilçesinin kırsal kesimine tamamen kışlık bir görünüm kazandırdı.

Meşginşehr İlçesi Kaymakamı Ekber Samedi, ’Bazı yüksek kesimlerde kar yağışı, bu bölgede yaşayan göçebeleri şaşırttı. Kriz Yönetim Merkezi, gerekirse aşiretlere yardım sağlamaya hazır’dedi.

Meşginşehr İlçesini aşağı taraflarında yağmur şeklinde olan yağışlar, bazı kentsel ve kırsal halka açık caddelerin su basmasına neden oldu.

Şu anda, Erdebil ilinin dağlık bölgelerinde bile kar olağandışı.Ama İran'ın dört mevsimi olan bir ülke olduğunu unutmamalıyız, Bu, aynı anda ülkenin farklı yerlerinde farklı iklim ve hava koşullarını deneyimleyebileceğiniz anlamına gelir.

Meşginşehr, Erdebil'in kuzeybatısında yer almaktadır.

مشگین‌شهر در شمال غربی اردبیل قرار دارد