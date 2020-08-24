İran'dan 57 ülkeye halı ve kilim ihracatı

Gümrük Sözcüsü Latifi, İran’ın ilk dört ayda 82 milyon 579 bin 305 dolar değerinde 20 bin 886 ton ağırlığında halı, kilim ve gebenin toplam 57 ülkeye ihraç ettiğini dile getirdi.

Latifi,Afganistan Afganistan (18.007.497 dolar ile), Irak (17.406.055 dolar) ve Pakistan'ın (5.421.373 dolar ile) İran halılarının ana ithalatçıları olduğunu vurguladı.

Latifi,’Kanada, Avustralya, Almanya, Japonya, İtalya, Kuveyt, Kenya, Yeni Zelanda, Bahreyn, Belçika, Katar, Tayland, Çin, Fransa, Birleşik Krallık, Hindistan ve Danimarka da en önemli hedef ülkeler arasında yer alıyor’dedi.

İran dünyanın en büyük halı üreticisidir ve yaptırımlardan önce aynı zamanda en büyük ihracatçıydı.

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