23 Ağu 2020 23:08
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İran Sağlık Bakan Yardımcıs:

İran'da kanser vaka sıklığı dünya ortalamasının altında

İran'da kanser vaka sıklığı dünya ortalamasının altında

Tahran,İRNA - Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Ulusal Kanser Yönetim Komitesi işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Rıza Melikzade, İran'daki yaygın kanserler konusunda farkındalığın önemine ve bu hastalığın ülkedeki gidişatına değinerek, ’Şu anda İran'da kanser vaka oranı dünya ortalamasının altında’ dedi.

Dr. Melikzade Pazar günü Kanser TV sisteminin açılış töreninde yaptığı açıklamada, İran'da hangi kanser vakasının daha yaygın olduğu sorusuna yanıt olarak, ’İranlı erkekler ve kadınlar arasında meme, prostat, kolon, deri ve mide kanserleri ilk beş kanser’diye belirtti.

Melikzade, ’İranlı erkeklerde en sık görülen kanserler prostat, deri, mide, kolon ve mesane kanserleri, kadınlarda ise meme, kolon, tiroid, deri ve kanserleridir' ifadesini kullandı.

Kanser, ülkedeki ikinci önde gelen ölüm nedenidir

Melikzade,’İran'daki ölüm ve sakatlıkların% 43'üne neden olan kardiyovasküler hastalıklardan sonra, ülkedeki ikinci önde gelen ölüm nedeni kanserdir ve ölüm nedenlerinin% 16'sını oluşturmaktadır’diye ekledi.

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