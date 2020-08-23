Garipabadi: UAEK Genel Müdürü'nün Tahran ziyareti tetik mekanizması ile ilgili değildir

İnstagram hesabından paylaşımda bulunan Garipabadi, 'UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi yarın Pazartesi günü Tahran'ı ziyaret ederek Salı ve Çarşamba günleri İranlı yetkililerle bir araya gelecek' paylaşımını yaptı.

İran'ın UAEK'ye güveninin son aylarda hasar gördüğünü ve genel müdürün İran ziyaretinin güven oluşturmak için bir fırsat olması gerektiğinin altını çizen Garipabadi, 'Bu ziyaretin tetik mekanizması ile bağlantısı yok ve ABD'nin de talebi değildir. Grossi'nin bu ziyareti İran'ın daveti üzerine yapılacak' diye ekledi.

Garipabadi paylaşımını şu sözlerle sürdürdü:

'Diğer ülkelerin İran ile UAEK ilişkilerini özellikle bu kritik koşullarda yönetmesine izin vermeyiz. Önemli olan, UAEK'nin tarafsızlık, bağımsızlık ve profesyonelcilik ilkeleri çerçevesinde hareket ettiğini ve teftiş konusunda da standart değerlendirmelerden öte davranmayacağının garantisini Tahran'a vermesidir.

Sadece bu yolla yanlış anlaşılmalar giderilerek iş birliği devam edebilir.'

İran ile UAEK arasındaki ilişkiler iyi seviyede ve İran, UAEK'nin dünya ülkeleri arasında en çok teftiş ve denetim yapılan ülke olarak öne çıkmaktadır.

Buna rağmen UAEK duyumlara dayalı raporlarında İran'ın açıklanmayan iki mekanda nükleer faaliyetleri ile ilgili suçlamalarda bulunmuştur.

Ancak İran bu iddialara karşılık defalarca UAEK'nin isteğinin İran'ın düşmanı İsrail rejiminin ortaya attığı iddialar temel alınarak dile getirildiğini belirtmiştir.

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