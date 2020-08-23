İran'da koronaya yakalan yabancı uyruklu hastalar ücretsiz tedavi ediliyor

İRNA’ya konuşan Şehnam Erşi, 'Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil uluslararası kuruluşlar da yabancı mültecilerin durumunu izlemektedir ve bazı durumlarda mültecilere sağlanan hizmetler diğerlerine sağlanan hizmetlerden daha fazladır.İran'daki mülteciler için tüm sağlık hizmetleri ücretsizdir’diyerek’Korona testi veya tedavisi için hiçbir yabancı uyruklu kişiden bir para alınmadı. Bu, birçok ülkede ücretsiz olarak sağlanmayan bir hizmettir’diye belirtti.

Erşi,’Elbette İran'da yabancı uyruklulara ücretsiz koron tedavisinin verileceğinin ilan edilmesinin onların Sistan ve Beluçistan dahil sınır illerindeki sınır şehirlerine akın etmesine neden olacağı endişesi de var’ diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489