Avrupalılar da Trump'ın başkanlık döneminin bitmesini istiyor

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Vaizi, 'Trump göreve başladıktan beri çeşitli alanlarda birçok yanlış hareket yapmıştır. ABD toplumunda sorunların büüymesi, Trump'ın korona salgını ile ilgili kötü performansı ve halkın bu ülkenin birçok kentinde protestolar yapması, Trump'ın başkanlık seçimi öncesi popülerliğinin düşmesine vesile olmuştur' diye konuştu.

Vaizi konuşmasını şöyle sürdürdü:

'ABD seçim anketlerinde Trump, rakibine karşı açık ara geride durduğu için içinde bulunduğu çıkmaz durumdan kurtulması için popülist davranışlar sergilemektedir.

Trump son üç yılda devreye koyduğu politikalarla Avrupalılar da taahhütlerini yerine getirmek için onun başkanlık döneminin sona ermesini beklemekteler.

Çin ve Rusya ile ilişkilerimizde Nükleer Anlaşma, bizi bu iki ülke ile bağlı kılıyor. Ruslarla ilişkilerimiz çok geniştir ve İran-Çin kapsamlı uzun vadeli iş birliği konusu da hem bölge hem yaptırımlar gibi önemli konular üzerinde etkili olabilir.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Grossi'nin İran ziyaretinin UAEK'nin bir sonraki İran raporu üzerinde ciddi etki bırakmasını umuyoruz.'

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