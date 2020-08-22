İsfahan Uluslararası Fuarlar Şirketi Genel Müdürü Ali Yarmuhammediyan açılış töreninde yaptığı açıklamada, 'Bugün açılan ve metalurji, çelik, makine ve bağlı sanyi kollarında faaliyet gösteren 12. Uluslararası İsfahan Çelik ve Metalurji Fuarı, 25 Ağustos'a kadar açık kalacak. 6500 metrekare alana kurulu bu fuara 70 firma katılarak en son ürünlerini görücüye çıkaracak' dedi.

Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi yabancı ülke temsilcilerinin bu fuarda yer aldıklarına değinen Yarmuhammediyan, 'Türkiye, Çin, Almanya, Fransa ve İtalya'dan firmalar, İranlı şirketlerle ticari iletişime geçecek' diye belirtti.

Ülkeden Doğu Azerbaycan, Tahran, İsfahan, Kirman, Mazenderan, Çahar Mahal ve Bahtiyari ve Rezevi Horasan illerinden temsilcilerin fuara katıldıklarını kaydeden Yarmuhammediyan, korona salgını nedeniyle sağlık kurallarının sıkı sıkıya uygulandığını ve fuarın halkı maskesiz içeri almayacaklarını bildirdi.

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