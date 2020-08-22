Ülkenin kuzeybatısındaki ilk teknoloji piyasası, Aras Serbest Bölgesi'nde kurulacak

Doğu Azerbaycan Teknik ve Mesleki Eğitim İl Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde bu piyasayı oluşturacaklarına değinen Dadaşzade, bu kurumla Aras Serbest Bölgesi Kurumu arasındaki iş birliğinin güçlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Aras Serbest Bölgesi'nde 60 binlik bir nüfusun yaşadığına dikkati çeken Dadaşzade, 'Koronadan kaynaklı olarak dünyadaki mesleklerin yüzde 75'i etkilendi. Ancak virüsün yok olmasından sonra bölgemizde bu iş birliği sayesinde büyük değişimler yaşanacağından eminiz' diye belirtti.

Aras Serbest Bölgesi'nde tarım sektörünün canlılığına ve endüstriyel seraların varlığına işaret eden Dadaşzade, tarım sektöründe yeni teknolojilerin halka öğretilmesi ile bu sektörün daha da canlılık kazanabileceğini ifade etti.

Aras Serbest Bölgesi'nin İran ve Doğu Azerbaycan için özel bir öneme sahip olduğunun altını çizen Dadaşzade, maharet diplomasisinin bu bölgede güçlenmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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