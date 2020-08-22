Çinli diplomat: ABD, İran-Çin ilişkilerini zayıflatamayacak

İRNA'ya röportaj veren Ming, ABD'nin karar ve eylemlerinin Ortadoğu düzenini karıştırdığına değinerek, 'Bu koşullar, ülkelere denklemde yerlerini belirlemeleri için üzerlerindeki baskıyı artırmıştır. ABD, İran ve Çin için planları üzerinde çalışıyor. BAE ile İsrail rejiminin ilişkilerini normalleştirmesi, ABD'nin İran'ın bölgedeki konumumu zayıflatmaya dönük büyük planının bir parçasını oluşturmaktadır' diye bildirdi.

ABD'nin Çin'i de rahatsız ettiğini ve Çinli şirketlerin Irak ve Suriye imarına katılmalarının önünde engeller çıkardığını dile getiren Ming, ABD müttefiklerinin bölgede Çin'e karşı gelmeleri için bu ülkenin büyük baskısı altında olduklarını ifade etti.

1995-1998 yılları arasında Çin'in Abu Dabi Büyükelçisi olarak da görev yapan Ming, 'BAE ile İsrail rejiminin ilişkilerini normalleştirme kararı, ABD'nin Çin'in bölgede en büyük ekonomi ortaklarından biri olan İran'ı izole etmek amacıyla kurguladığı stratejisi sonucu gerçekleşti' diye vurguladı.

BAE-İsrail rejiminin ilişkilerini normalleştirme kararının ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir adımı olduğuna dikkati çeken Ming, 'Daha sonraki aşamalarda da hem Filistin meselesini zayıflatmak ve hem İran'ın konumunu kısıtlamak için Araplarla Tel Aviv arasında ilişkilerin kurulması kararı alınabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Ming röportajın sonunda ABD'nin bütün yaptıklarına rağmen Çin'in İran ve diğer Ortadoğu ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

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