UAEK Genel Müdürü Grossi haftaya Tahran'ı ziyaret edecek

Twitter hesabından açıklama yapan Garipabai, İran'ın UAEK'nin başat ortaklarından biri olduğunu kaydederek, 'Genel müdürün İran ziyaretinin ikili ilişkileri güçlendirmesini umuyoruz. Grossi'nin İranlı yetkililerle görüşmek üzere Pazartesi günü İran'a gelmesi bekleniyor' paylaşımını yaptı.

İran ile UAEK arasındaki ilişkiler iyi seviyede ve İran, UAEK'nin dünya ülkeleri arasında en çok teftiş ve denetim yapılan ülke olarak öne çıkmaktadır.

Buna rağmen UAEK duyumlara dayalı raporlarında İran'ın açıklanmayan iki mekanda nükleer faaliyetleri ile ilgili suçlamalarda bulunmuştur.

Ancak İran bu iddialara karşılık defalarca UAEK'nin isteğinin İran'ın düşmanı İsrail rejiminin ortaya attığı iddialar temel alınarak dile getirildiğini belirtmiştir.

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