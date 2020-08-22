22 Ağu 2020 21:29
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Hadi Rızayi, Dünya Paravoleybol Genel Kurulu'na İran temsilcisi olarak katılacak

Hadi Rızayi, Dünya Paravoleybol Genel Kurulu'na İran temsilcisi olarak katılacak

Tahran, İRNA- Çevrimiçi olarak gerçekleşen 2020 Dünya Paravoleybol Kurumu Genel Kurulu'na İran'dan Tokyo Paralimpik Oyunları İran kafilesi lideri Hadi Rızayı katılacak.

Dünya Paravoleybol Kurumu korona salgını nedeniyle bu yılki genel kurulunu 20 Aralık 2020 tarihinde düzenlemeyi hedeliyor. Genel kurulun saat ve zamanı da aynı gün içinde belirlenecek.

İran Paravoleybol Derneği, İran Milli Paravoleybol Takımı Teknik Direktörü Hadi Rızayi'yi bu kurula katılmak için İran temsilcisi olarak sunduktan sonra Dünya Paravoleybol Kurumu da bunu onayladı.

Daha önce İran Ulusal Paralimpik Komitesi İcra Sekreteri olarak görev yapan Rızayi, İran Milli Paravoleybol Takımı Teknik Direktörü ve Tokyo Paralimpik Oyunları İran kafilesi lideridir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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