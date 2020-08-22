İran yapımı korona aşısı, hayvanlar üzerinde deneme aşamasını başarı ile geçti

İRNA merkezinde açıklamalarda bulunan Havazi, 95 yıllık Razi Aşı ve Serum Üretim Merkezi'nin ülkenin en büyük aşı üreten kurumu olduğuna işaret ederek, 'Sağlık Bakanlığı bünyesinde aşıya ulaşmak için geniş çaplı araştırmalar gerçekleştirildi. Bu aşı hayvanlar üzerinde deneme aşamasını başarılı ile tamamlamış ve aşının klinik denemelerini yapmaya hazırlanıyoruz' diye kaydetti.

Bu fazın da kısa zamanda başarı ile atlatılmasını ve korona aşısını üretmeyi umduklarını dile getiren Havazi, 'Şu ana kadar yaptıklarımızdan iyi sonuçlar elde ettik ve devamında da korona aşısını üreterek piyasaya sürmeyi amaçlıyoruz' diye ekledi.

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