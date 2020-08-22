İran yapay zeka ürünleri gelişmiş ülkelerininki ile rekabet edebilir seviyede

1. Ulusal Yapay Zeka Programı'nda konuşan Settari, İran'ın Çin başta olmak üzere gelişmiş ülkelere kıyasla yapay zeka alanında büyük başarılar elde ettiğini ve herkesin kullanabileceği ürünleri üreten bir ülke konumuna ulaştığını ifade etti.

Yapay zeka sektöründeki her şirkette yüzden fazla çalışanın istihdam edildiğini ve bu firmaların boyutlarının her geçen gün büyüdüğünün altını çizen Settari, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı olarak bu sektörü tamamen desteklediklerini dile getirdi.

İran'da üretilen yapak zeka ürünlerinin kalkınmış ülkelerde üretilen ürünlerle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu belirten Settari, 'Bu sektörü desteklemeliyiz. Diğer girişim şirketlerini de çok iyi geleceği olan yapay zeka sektörüne girmeye davet ediyorum.

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