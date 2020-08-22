İran'ın yeni Bakü Büyükelçisi'nden İran-Azerbaycan siyasi ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu

Misyonunu başlamak üzere dün akşam başkent Bakü'ye ayak basan Musevi, İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Bugün komşu, dost, kardeş ve müslüman Azerbaycan'da işimi başlamaktan çok mutluluk duyuyorum' dedi.

İran ile Azerbaycan'ın derin bağlantı ve ortak noktalara sahip olduklarına değinen Musevi, 'İki ülke üst düzey siyasi yetkililerinin iradesi, ikili ilişkileri geliştirmeye dönüktür. İki ülke arasında çok iyi düzeyde olan ilişkileri daha da ileri taşınması yönünde çalışacağım' diye konuştu.

Musevi, 'İki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin çok iyi olan siyasi ilişkilere paralel olarak geliştirilmesi için çalışmalarımı yoğumlaştıracağım. Gelecekte iki ülke ulusal çıkarları için kullanılabilecek iyi kapasiteler mevcuttur' diye ekledi.

İran'ın yeni Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi havalimanında İranlı temsilcilerle yerli yetkililer tarafından karşılandı.

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