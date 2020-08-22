Ali Dayi, Asya Uluslar Kupası'nın en iyi golcüleri arasında

Asya Futbol Konfederasyonu, Asya Uluslar Kupası'nın düzenlenmesi öncesi, bu kupa tarihinde en iyi 4 golcüyü tanıttı.

Konfederasyon raporunda şu ifadeler yer aldı:

'Ulusal kahramanlar ve efsaneler, Asya karşılaşmalarında çok etkin performanslar sergilemiştir. Asya Uluslar Kupası'na yaklaştığımız için bu kupa tarihinin en iyi gollerini seçmek için bir anket yaptık.

Bu ankette İran'dan Ali Dayi'nin 1996 Asya Uluslar Kupası'nda Güney Kore'ye karşı attığı gol en iyi dört gol arasında yer alıyor. Diğer golleri Çin, Suudi Arabistan ve Güney Kore golcüleri rakip kalelere attı.'

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