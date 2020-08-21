Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatipzade, yabancı medyanın durumu ters göstermeye çalıştıklarına değinerek, 'ABD İran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesi için gerekli konumda değildir ve bu ülke uluslararası hukuk ve kurallar ile BMGK 2231 sayılı karara aykırı olarak BMGK Başkanı'ndan sırf bir talepte bulunmuştur' diye vurguladı.

ABD'nin bu talebi dile getirmek için Nükleer Anlaşma'ya üye bütün ülkeler tarafından yetkili olmadığı konusunda görüş birliği oluştuğuna dikkati çeken Hatipzade, 'Bütün Nükleer Anlaşma'ya bağlı kalan ülkeler, ABD'nin bu temelsiz ve yasadışı isteğine karşı çıkmış ve BMGK Başkanı'na da bu duruşlarını iletmişler. Washington asla gayrımeşru isteğine erişemeyecek' diye kaydetti.

ABD'nin ekonomik terör, tek taraflı siyasi uygulamalar, psikolojik savaş ve propaganda ile ülke ekonomik ve psikolojik güvenliğini bozmaya çalıştığının altını çizen Hatipzade, 'Zarif'in de dün akşam belirttiği gibi, Dışişleri Bakanlığı olarak geçen yedi yılda İran'ın mantıklı ve güçlü pozisoyunun uluslararası arenada yaygınlaşması için bütün kapasiteyi kullandığımız gibi bir kez daha ABD'ye izole olmanın tadını tattıracağız' diye ekledi.

ABD, İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacağı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) resmi bildirimde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün akşam, New York'taki BM Genel Merkezinde gazetecilere açıklamalar yaptı.

İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacakları konusunda BMGK'yi bilgilendirdiklerini duyuran Pompeo, yaptırımların bugünden itibaren 30 gün içinde geri getirebileceğinin sölyedi.

Pompeo, "Mesajımız çok basit. ABD, hiçbir zaman dünyanın İran'a özgürce uçak, tank, füze ve diğer konvansiyonel silahları alıp satmasına izin vermeyecek" ifadesini kullandı.

Pompeo'nun bu açıklamasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump 8 Mayıs 2018'de resmi olarak Nükleer Anlaşma'dan çekildiklerini ve İran'a karşı ekonomik terör sayılan tek taraflı ambargoları uygulamaya başladıklarını duyurdu. Trump'ın asıl amacı başkanlık seçimleri öncesinde Nükleer Anlaşma'yı tamamen yok etmek ve bu seçimlerde rakip adayın seçimleri kazanması durumunda işini daha da zorlaştırmaktır.

ABD yönetimi, Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden iki buçuk yıla yakın bir süre geçmesine rağmen anlaşmaya üye olduğunu ve BMGK 2231 sayılı kararda öngörülen mekanizmayı kullanabileceğini iddia etmektedir. Bu amaçla da geçen Cuma günü BMGK'ye bir karar tasarısı sundu, ancak Dominik Cumhuriyeti dışında hiçbir Güvenlik Konseyi üyesinin ABD karar tasalağına olumlu oy kullanmaması dolayısıyla büyük bir hezimete uğradı.

Bu gelişmenin üzerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo BM'de yaptığı açıklamada, 2231 sayılı karar gereği iptal edilen yaptırımların geri getirilmesi için snapback mekanizmasının işletilmesi amacıyla resmi olarak çağrı yaptı.

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