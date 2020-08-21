Son aylarda Trump ile Pompeo'nun İran'a baskıların artması ve Nükleer Anlaşma'nın ortadan kaldırılması için gösterdikleri çabalarda başarısızlığa uğradıklarının altını çizen Zarif, 'Geçen hafta bütün dünya ABD'nin küçük düşürücü şekilde tek taraflılığının hezimete uğradığına tanıklık etti. Hatta bu ülke Avrupalı müttefiklerini BMGK'de İran'a karşı yanına alamıyor ve Nükleer Anlaşma'nın hukuki yapısında zayıf hareket ediyor' değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Nükleer Anlaşma'dan gururla çekildiğini ve İran'la anlaşmanın çok önemsiz olduğunu iddia ettiğini kaydeden Zarif, 'Bu ülke BMGK 2231 sayılı kararına aykırı şekilde kendisini Nükleer Anlaşma üyesi olarak lanse etmeye çalışmasına rağmen bu defa da İran'ın halkından kaynaklı güçlü diplomasisi karşısından boyun eğecektir' diye konuştu.

BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştüğüne ve BMGK Başkanı'na ABD tek taraflılığı ve kural tanımazlığına karşı mücadele edilmesi için mektup gönderdiğine değinen Zarif, 'Allah'ın yardımıyla mutlaka bir kez daha Amerikan kural tanımazlara izole olmanın tadını tattıracağız' diye belirtti.

ABD, İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacağı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) resmi bildirimde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün akşam, New York'taki BM Genel Merkezinde gazetecilere açıklamalar yaptı.

İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacakları konusunda BMGK'yi bilgilendirdiklerini duyuran Pompeo, yaptırımların bugünden itibaren 30 gün içinde geri getirebileceğinin sölyedi.

Pompeo, "Mesajımız çok basit. ABD, hiçbir zaman dünyanın İran'a özgürce uçak, tank, füze ve diğer konvansiyonel silahları alıp satmasına izin vermeyecek" ifadesini kullandı.

Pompeo'nun bu açıklamasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump 8 Mayıs 2018'de resmi olarak Nükleer Anlaşma'dan çekildiklerini ve İran'a karşı ekonomik terör sayılan tek taraflı ambargoları uygulamaya başladıklarını duyurdu. Trump'ın asıl amacı başkanlık seçimleri öncesinde Nükleer Anlaşma'yı tamamen yok etmek ve bu seçimlerde rakip adayın seçimleri kazanması durumunda işini daha da zorlaştırmaktır.

ABD yönetimi, Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden iki buçuk yıla yakın bir süre geçmesine rağmen anlaşmaya üye olduğunu ve BMGK 2231 sayılı kararda öngörülen mekanizmayı kullanabileceğini iddia etmektedir. Bu amaçla da geçen Cuma günü BMGK'ye bir karar tasarısı sundu, ancak Dominik Cumhuriyeti dışında hiçbir Güvenlik Konseyi üyesinin ABD karar tasalağına olumlu oy kullanmaması dolayısıyla büyük bir hezimete uğradı.

Bu gelişmenin üzerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo BM'de yaptığı açıklamada, 2231 sayılı karar gereği iptal edilen yaptırımların geri getirilmesi için snapback mekanizmasının işletilmesi amacıyla resmi olarak çağrı yaptı.

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