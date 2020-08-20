Galibaf: Çoğulculuk dünya barış ve istikrarına ulaşmanın yoludur

Galibaf , video konferans yöntemiyle düzenlenen Dünya Parlamentolar Birliği (IPU) toplantısının ikinci gününde yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Korona’nın da terörizm, göç, uyuşturucu, yoksulluk gibi uluslararası sonuçları olduğunu ifade eden Galibaf, bu geçiş döneminin ne zaman sona ereceğinin belli olmadığını söyledi.

Çoğulculuğun günümüzde milliyetçilik, ekonomik terörizm, insan hakları ihlalleri, soykırım gibi meselerle karşı karşıya olduğunu ifade eden Galibaf, bunların çözümü için yeni yöntemlerin bulunması gerektiğini söyledi.

Amerikan yönetiminin korona’ya rağmen kendi menfaati uğruna çalıştığını ifade eden Galibaf, insanlığın günümüzde özel bir şartta bulunduğunu söyledi ve bu yeni şartlar karşısında da yeni yöntemleri hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

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2012