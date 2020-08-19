19 Ağu 2020 23:31
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News Code: 83915234
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İranlı öğrnciler Taekwondocu öğrenciler 6 gümüş ve bronz kazandı

İranlı öğrnciler Taekwondocu öğrenciler 6 gümüş ve bronz kazandı

Tahran, IRNA- İranlı öğrenciler sanal ortamda düzenlenen Uluslararası Taekwondo karşılaşmalarında Poomse dalında 3 gümüş, 3 bronz kazandılar.

Karşılaşmalar sanal ortamda Nepal’da Uluslararası Okullar Federasyonunun gözetiminde ve erkeklerle kızlar bölümünde düzenlendi.

12-14 yaş ve 15-17 yaş arasında düzenlenen karşılaşmalara katılımcı öğrenciler yaptıkları sporlarda filmler hazırlayarak federasyona gönderdiler ve filmler hakemler tarafından izlenerek katılımcı öğrencilere puanlar verildi.

Karşılaşmalarda İranlı katılımcı sporcular 3 gümüş ve 3 bronz kazandılar.

Karşılaşmalara 3 İranlı hakemde katıldı.

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