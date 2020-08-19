Irak Dışişleri Bakanı İran ile güçlü ilişkilere vurgu yaptı

Hüseyin, Amerik Dışişleri Bakanının basın toplantısında nükleer anlaşmayla ilgili maşa mekanizmasının herkes için yararlı olacağını söylemesi sonrası, İran’ın ülkesinin komşu ülkesi olduğunu ve bunda dolayı iki ülke arasında çeşitli ilişkiler mevcut olduğunu söyledi.

Irak Dış Politikasının ülke menfaatleri doğrultusunda düzenlendiğini ifade eden Hüseyin, ülkesinin komşuları ile iyi ilişkiler istediğini, kimsenin Irak içişlerine müdahale etmediğini ve Irak ile ilgili Iraklılar tarafından alındığını söyledi.

Amerika’yı müttefik olarak gördüklerini ifade eden Hüseyin, bu müttefikliğin korunması içinhttps://twitter.com/Irna_Turkish çalıştıklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012