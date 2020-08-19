İranlı ressam çocuk Japonya’da birinci oldu

Emcediyan, 88 ülkeden katılan 12 bin 984 eser arasından çevre alanında birincilik kazanmayı başardı.
Emcediyan, İran’ı batısında bulunan Kermanşah ilinde yaşamaktadır.
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2012
Tahran, IRNA- 11 yaşındaki İranlı çocuk ressam Melika Emcediyan, Japonya resim yarışmasında birinci oldu.
Emcediyan, 88 ülkeden katılan 12 bin 984 eser arasından çevre alanında birincilik kazanmayı başardı.
Emcediyan, İran’ı batısında bulunan Kermanşah ilinde yaşamaktadır.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
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