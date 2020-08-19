19 Ağu 2020 22:20
Journalist ID: 1942
News Code: 83915201
0 Persons

İranlı ressam çocuk Japonya’da birinci oldu

Tahran, IRNA- 11 yaşındaki İranlı çocuk ressam Melika Emcediyan, Japonya resim yarışmasında birinci oldu.

Emcediyan, 88 ülkeden katılan 12 bin 984 eser arasından çevre alanında birincilik kazanmayı başardı.

Emcediyan, İran’ı batısında bulunan Kermanşah ilinde yaşamaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 3 =