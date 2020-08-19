19 Ağu 2020 15:49
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News Code: 83914839
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5 İran uydusu yıl sonuna kadar uzaya fırlatılacak

5 İran uydusu yıl sonuna kadar uzaya fırlatılacak

Tahran, İRNA- İletişim Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, yıl sonuna kadar Savunma Bakanlığı ile iş birliği içerisinde 5 İran uydusunun uzaya fırlatılacağını açıkladı.

Ülkede yapay zekanın gelişimine değinen Azeri Cehromi, 'Dünyanın 500 süper bilgisayarından biri olan İran yapımı süper bilgisayarı görücüye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu bilgisayar verilerin işlenmesi ve yapay zekada sonuç elde edilmesi için çok önemlidir ve yapay zeka temellerindedir. Bu projeyi Şubat 2021'de hayata geçirmeyi düşünüyoruz' diye belirtti.

Azeri Cehromi, 'Eylül ortalarına kadar Tahran'ın 5 noktasında 5. nesil mobil telefon hatlarını aktifleştirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda da ditijal ekonomi gelişimi için gerekli araştırmalar yapılmakta ve bu projede de kısa zamanda halka tanıtılacak' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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