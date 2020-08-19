19 Ağu 2020 15:26
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News Code: 83914771
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Teröristler geçen 35 İranlı'yı şehit etti

Teröristler geçen 35 İranlı'yı şehit etti

Tahran, İRNA- İran Terör Kurbanları Aileleri Temsilcisi Habilian Vakfı, İran takviminde 1398 yılına (21 Mart 2019- 20 Mart 2020) ilişkin İran'da yaşanan terör saldırıları ve terör örgütlerinin faaliyetleri ile ilgili yayınladığı raporunda, yurt içi ve yurt dışına 35 İran vatandaşının terör örgütlerince şehit düşütğünü belirtti.

Habilian Vakfı, İran'da terör kurbanlarının ailelerinin temsilcisi olarak terör örgütlerinin işlediği cinayet ve terör eylemlerine ilişkin çeşitli belgeleri derleyerek, konu ile ilgili uluslararası ve yerli kurumlara bilgileri sunmaktadır.

Habilian Vakfı'nın bu yılki raporunda İran takviminde 1398 yılına ait verilere yer verilmiştir.

Raporda terör eylemlerinin türü, terör örgütlerinin isimleri, kurbanların sayısı ve meslekleri ile olay yerine değinilmiştir. Geçen yıl Ceyş'ül-Adl 13, Pjak 12, Halkın Mücahitleri Örgütü 6, Kürdistan Demokrat Partisi 3 terör eylemi yaparken, ABD devlet terörü ve yabancı kaynaklı da birer sayı oldu. Diğer grubundaki terör eylemleri de 7 olarak gerçekleşti.

Raporda ayrıca İran'ın terörle mücadeledeki yaptıklarına ve terör kurbanlarının isimlerine yer verilmiştir. Bunların başında Şehit General Kasım Süleymani gelmektedir.

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