Teröristler geçen 35 İranlı'yı şehit etti

Habilian Vakfı, İran'da terör kurbanlarının ailelerinin temsilcisi olarak terör örgütlerinin işlediği cinayet ve terör eylemlerine ilişkin çeşitli belgeleri derleyerek, konu ile ilgili uluslararası ve yerli kurumlara bilgileri sunmaktadır.

Habilian Vakfı'nın bu yılki raporunda İran takviminde 1398 yılına ait verilere yer verilmiştir.

Raporda terör eylemlerinin türü, terör örgütlerinin isimleri, kurbanların sayısı ve meslekleri ile olay yerine değinilmiştir. Geçen yıl Ceyş'ül-Adl 13, Pjak 12, Halkın Mücahitleri Örgütü 6, Kürdistan Demokrat Partisi 3 terör eylemi yaparken, ABD devlet terörü ve yabancı kaynaklı da birer sayı oldu. Diğer grubundaki terör eylemleri de 7 olarak gerçekleşti.

Raporda ayrıca İran'ın terörle mücadeledeki yaptıklarına ve terör kurbanlarının isimlerine yer verilmiştir. Bunların başında Şehit General Kasım Süleymani gelmektedir.

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