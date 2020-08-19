İran'dan Afganistan barış sürecine katkıda bulunma hazırlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Afgan mevkidaşı Muhammed Hanif Etmer arasında yapılan telefon görüşmesinde taraflar, ikili ve çeşitli konuları masaya yatırdı.

Bu telefon görüşmesinde yabancı müdahale olmadan Afgan gruplar arasında görüşmelerin devam etmesi, geçen 18 yılın kazanımlarının korunması ve İran'ın bu ülkde barış sürecine katkıda bulunma hazır olması gibi meseler ele alındı.

Zarif ile Etmer ayrıca ikili ilişkiler alanındaki meseleleri ve özellikle İran-Afganistan kapsamlı iş birliği anlaşması konusunu değerlendirdi.

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