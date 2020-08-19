İran bakır ihracatı ikiye katlandı

Erdeşir Saad Muhammedi dengeli kalkınmanın önemine vurgu yaparak’Ulusal İran Bakır Endüstrisi Şirketi geçen yılında tüm alanlarda sanayi şirketleri arasında ilk sırada yer aldı’dedi.

Ulusal İran Bakır Endüstrisi Şirketi Genel Müdür,’İyi geliştirme koşullarını da takip ediyoruz ve Bakır sektörünün gelişmesi ve Bakırın ülke madenlerinin her alanında başrol oynayabileceği için 2 milyar 480 milyon Euro artı 25 bin milyar Tümen planladık Bakırın ülke madenlerinin her alanında ve bu olay bakır firmasının Ortadoğu'nun ilk beş şirketi arasında yer almasına neden olacaktır’diye ekledi.

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