Zarif: Amerika umutsuzca geçmişi canlandırma peşindedir

Zarif, 18 Ağustos, İran’da Dr Musadık aleyhinde ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen darbenin yıldönümünde Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ 67 sene önce bugün ABD- İngiltere İran milletinin keramet için istemi seçtikleri hükümeti darbe ile indirmeye çabalayarak bastırmaya çalıştılar. 1979 yılından bu yana da ABD umutsuzca geçmişi canlandırmak için çabalamakta fakat sürekli İran halkı tarafından küçümsenmektedir. ‘’ diye yazdı.

Zarif, ‘’ Tutum değişikliği zamanı gelmemiş midir? ‘’ diye sordu.

İran'daki İngiliz petrol tesislerinin millileştiren ve başbakanlığı sırasında (1951-1953) Şah Muhammed Rıza Pehlevi'yle büyük bir çekişme yaşayan İran’ın önde gelen siyaset adamıydı. 1951 yılında İran Başbakanlığına geldi ve 1953 yılında darbe ile görevden uzaklaştırıldı. Başbakanlık maaşını almamıştır ve başbakanlık kurumunun masraflarını kendisi karşılamıştır.

Millileştirme kararı İran'da giderek derinleşen bir siyasi ve ekonomik bunalıma yol açtı. Musaddık ve önderlik ettiği Ulusal Cephe Partisi, halk arasında güçlenmeye devam eerken Batılı güçlerin Musaddık yönetimine tepkileri yoğunlaştı. İngilizler çok geçmeden İran petrol pazarından çekildiler. Musaddık'ın İran petrolü için yeni pazarlar bulmada karşılaştığı güçlükler ekonomik sorunları derinleştirdi.

şah, Ağustos 1953'te başbakanı görevden alma girişiminde bulundu fakat Musaddık yanlılarının başlattığı kitlesel sokak gösterileri karşısında İran'dan kaçmak zorunda kaldı. Musaddık'ın muhalifleri olaydan birkaç gün sonra ABD'nin de desteğinin alarak bir darbe düzenlediler ve şahın ülkeye dönmesini sağladılar. Darbe ile olan ABD ilgisi 2000 yılında ABD eski dışişleri bakanlarından Madeleine Albright tarafından kabul edilmiştir, daha sonra ise ABD başkanı Barack Obama, 4 Haziran 2009'da Mısır'da yaptığı konuşmada bu ilgiyi resmen doğrulamıştır.

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