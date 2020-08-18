Hatipzade, Amerika’dan Afgannistan’daki varlığına son vermesini istedi

Hatipzade, ABD medyasında Taliban’a ABD askerlerini öldürmek için para ödendiğine dair iddiaya karşın, ‘’ Amerika, Afganistan’da kendi yarattığı bataklıkta esir olmuştur ve ABD askerlerinin kanları ülkelerinden binlerc kilometre uzakta Beyaz Saray hakimlerinin yanlış politikalarından dolayı dökülmekteir ve bunun masum Afgan halkına yıllarca savaştan başka sonucu olmamıştır. ‘’ dedi.

Hatibzade, Amerikan yönetiminin ölen askerlerin ailelerine bir yanıtı olmadığını belirterek, bundan dolayı ABD’nin basın yoluyla hatalarını örtmeye çalıştığını söyledi.

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2012