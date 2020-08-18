18 Ağu 2020 15:55
Journalist ID: 2394
News Code: 83912338
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Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler

Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler

Reşt,İRNA-Modern ekipman kullanma ihtiyacı nedeniyle, Reşt’in Sumesera ilçesinde çeltik tarlalarından mekanikleştirilmiş pirinç hasat edilmektedir.Fotoğrafçı: Ferzad Hasanpur

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