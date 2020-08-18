https://tr.irna.ir/news/83912338/ 18 Ağustos 2020 - 15:55 News Code 83912338 Multimedya Fotograf 18 Ağu 2020 15:55 Journalist ID: 2394 News Code: 83912338 0 Persons Multimedya Fotograf Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt,İRNA-Modern ekipman kullanma ihtiyacı nedeniyle, Reşt’in Sumesera ilçesinde çeltik tarlalarından mekanikleştirilmiş pirinç hasat edilmektedir.Fotoğrafçı: Ferzad Hasanpur Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler Reşt’te mekanize pirinç hasadından görüntüler
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