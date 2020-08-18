İran'dan ABD'ye mesaj iletmiyorum

Kendisinin İran'dan ABD'ye mesaj iletip iletmeyeceği sorusuna cevap veren Kazımi, 'Ben postacı değilim. Öte yandan Irak hala IŞİD tehditlerine karşı ABD'nin yardımlarına ihtiyaç duymakta ve Irak güvenlik alanında reformlara gerek duymaktayız' dedi.

Irak'ın halihazırda karada ABD yardımlarına ihtiyaç duymadığına değinen Kazımi, 'Yardım düzeyi, tehdidin içeriğinin değişmesine göre değişmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Irak güvenlik kurumlarını reform yaparak güçlendirmeyi ve bu şekilde sorunlara yanıt vermeyi hedeflediklerine değinen Kazımi, 'Canilerin Irak'ın güvensizleştirmesi ve istikrarsızlaştırmasına şaşırmamalıyız' diye ekledi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin Washington ziyaretinde ülkede bulunan 5 bin Amerikan askerinin durumu hakkında da görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish