Dünya Sağlık Örgütü'nden İran'a 100 adet sonografi cihazı bağışı

Dünya Salık Örgütü İran Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre bu konuya işaret eden Hamelman yaptığı açıklamada 'Bu cihazlar koronaya yakalanan hastaların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Onları bütün İran hastanelerine göndererek özel bakım ünitesi ve korona hastalarının tutulduğuı bölümlere sevkedeceğiz. 3 milyon dolar değerindeki bu cihazların alımında Japonya ile Kuveyt'in yardımları sağlandı ve onlara bundan ötürü teşekkürü bir borç biliriz' diye konuştu.

Döviz Tasarrufu Emin Kurulu Program Başkan Yardımcısı Nerimani de burada yaptığı açıklamada, 'Bu cihazlar, tedavi merkezlerimizin korona döneminde önemli ihtiyaçlarını giderecek ve bunun için Dünya Sağlık Örgütü'ne teşekkür ediyoruz' dedi.

Sağlık Bakanlığı yakın zamanda bu cihazları hastanelere göndermeye başlayacak.

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