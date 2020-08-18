Ayetullah Teshiri vefat etti

Ayetullah Şeyh Muhammed Ali Teshiri, Tahran'daki Hatem El-Enbiya Hastanesinde vefat etti. Bu İranlı bilimsel ve dini şahsiyet, 1944 yılında Necef Eşref'te Mazenderan asıllı dindar bir ailede doğdu ve İlk, orta ve üniversite eğitimine ek olarak (Necef Eşref Hukuk Fakültesi'nde) ilahiyat eğitimini Necef Eşref'te içtihat seviyesine kadar Ayetullah Seyyed Muhammad Bakir Sadr, Ayetullah Hoyi, Ayetullah Seyyid Muhammad Taki Hakim ve Ayetullah Şeyh Cevad Tebrizinin eğitimlerinden yararlanarak tamamladı. Bilimsel faaliyetlerine 1971 yılında Kum İlahiyat Okulu'nda devam etti.

Ayetullah Teshiri, Şiiliği her zaman doğru bir şekilde tanıtmaya ve Müslümanlar arasında anlayış ve empati kurmaya çalışan İslam dünyasının tanınmış bilimsel ve kültürel figürlerinden biridir.Bu alanda İslam'a ve Şiiliğe değerli hizmetler yaptı.Farklı ülkelerde düzinelerce bilimsel konferansa düzenleyici veya yönetim kurulu üyesi veya misafir olarak katılım, İran ve diğer ülkelerdeki çeşitli akademik merkezlerin ve bilimsel derneklerin mütevelli heyeti ve Yüksek Konsey üyeliği ve çeşitli bilim merkezlerinde öğretim; Etkili faaliyetleri arasında bilimsel ve kültürel alanlardadır.

Ayrıca Şiiliğin içtihat ilkelerini belirleme ve teşvik etme konusunda İmami Şiiliğinin tek resmi temsilcisi olarak 1983'ten beri Cidde'deki İslami Hukuk Meclisi'nde (İslam Konferansı Örgütü'ne bağlı) övgüye değer bir rolü vardı.Ayetullah Teshiri, geçtiğimiz 20 yılda İslam Kültürü ve İletişimi Teşkilatı Başkanı, Uluslararası Rehberi Ofisi Başkan Yardımcısı ve Dünya Dinler Yakınlaşması Derneği Genel Sekreteri ve Din Araştırmaları Merkezi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapıyordu.

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