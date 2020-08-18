Persepolis Futbol Kulübü Asya 8'incisi

Tahran, İRNA- Dünya futbol kulüplerinin en son sıralamasında İran'dan Persepolis takımı Asya 8'ncisi ve İran birincisi oldu.

Footballdatabase sitesinden yapılan açıklamaya göre dünya kulüplerinin en son sıralamasında Bayern Münich ilk sırada yer aldı. Bayern Münich'in ardından Liverpool, Paris Saint German, Manchercity, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, İntermilan, Lepzich ve Atalanta ilk 10'da kendine yer buldu. Öte yandan Asya'da Suudi Arabistan'dan el-Hilal ilk sırada, dünyada ise 48. sırada yer alırken, Güney Kore, Katar, Japonya, Çin takımları sonraki sıralara yerleşti'. Persepolis takımı ise İran'ın ilk, Asya'nın 8. takımı oldu. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish