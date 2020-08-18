İslami Şura Meclis Başkanı: İslam ülkeleri, Filistin halkına yönelik siyasi terörü etkisiz hale getirmeli

Kalibaf, İslam ülkelerinin Meclis Başkanlarına bir mesajda, BAE'nin Siyonist rejimle uzlaşma planının İslam ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Parlamentolar Arası Birlik'in tüm çabalarını baltaladığını belirterek’Şüphesiz, Filistin'in ana ve tarihi topraklarının kurtuluşuna sadece Filistin halkının iradesi ve direniş yol açabilir’diye belirtti.

İslami Şura Meclis Başkanı bu mesajda Filistin halkının devredilemez haklarını ihlal eden her türlü eylemi şiddetle kınayarak’İslam ülkelerinin tüm meclisleri, bu utanç verici anlaşmaya karşı çıkmak ve bunu önlemek ve Filistinlilerin vazgeçilmez haklarını ileri sürmek için tüm parlamento önlemlerini ve girişimlerini kullanmalıdır’diye vurguladı.

Kalibaf,’BAE'nin Siyonist rejimle uzlaşma planı, ezilen Filistin halkının devredilemez haklarının gerçekleştirilmesinde pratik ve ciddi önlemlerin altını oymaktır.Yetmiş yıldan fazla bir süredir, bu toprakların soylu insanları, tarihlerini, kültürlerini ve orijinalliklerini koruyarak ve Kutsal Kudüs uğruna çok şey feda ederek, Filistin ve Kudüs topraklarının gaspçılarıyla herhangi bir uzlaşmayı reddetti’diye belirtti.

İslami Şura Meclis Başkanı,’ Sadece Filistin halkının iradesinin ve direnişin ana ve tarihi Filistin topraklarının kurtuluşuna yol açabileceğini vurgulayarak 'Söz konusu anlaşma, Filistin topraklarını işgal edenleri Filistin halkının haklarını daha fazla işgal etmeye ve reddetmeye ve bölgenin barış ve güvenliğini istikrarsızlaştırmaya teşvik ediyor.Dolayısıyla uzlaşma anlaşması, İslam dünyasının, bilinçli insan vicdanının, savaşan Filistin halkının ve İslam Ümmetinin gözünde herhangi meşruiyetten yoksundur’dedi.

Kalibaf, İran İslami Şura Meclisi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve sahte Siyonist rejimin uzlaşması da dahil olmak üzere Filistin halkının devredilemez haklarını ihlal eden her türlü eylemi şiddetle kınarken, bu eylemi Abu Dabi'nin stratejik bir hatası olarak gördüğünü belirterek’Bu provokatif bir eylemdir ve suçlu Siyonist rejimin suçlarının devamını teşvik eder ve bölgenin barış ve güvenliği için bir tehditti. Buna göre İslam ülkelerinin parlamentolarının Müslüman milletlerin temsilcisi olarak bu eylemi İslami öğretilere dayalı olarak şiddetle kınaması gerekmektedir’diye belirtti.

Kalibaf,İslam ülkeleri parlamento başkanlarının bu İslami olmayan eylemi kınamalarının beklendiğini vurgulayarak, bu utanç verici anlaşmaya karşı çıkmak ve önlemek ve Filistinlilerin vazgeçilemez haklarını ileri sürmek için tüm parlamento önlemlerini ve girişimlerini almaları bekleniyor diyerek ‘Ayrıca İslami Meclis Sözcülerini, açık ve net konumlar almanın ve bu eylemi kınamanın yanı sıra, gerçek Filistin halkına yönelik bu siyasi suikastı engellemek için tüm bölgesel ve uluslararası kapasiteleri dayanışma içinde kullanmaya davet ediyorum’diye ekledi.

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