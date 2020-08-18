18 Ağu 2020 10:44
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News Code: 83911590
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İran Yol ve Şehircilik Bakanı:

Cumhurbaşkanı Ruhani Hükümeti'nin sonuna kadar 600 km otoyol hizmete girecek

Cumhurbaşkanı Ruhani Hükümeti'nin sonuna kadar 600 km otoyol hizmete girecek

Tahran, İRNA - İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Ruhani hükümetlerinin ulaşım altyapısının geliştirilmesine verdiği önemi açıklayarak'hükümetin sona ermesiyle, ülkenin otoyollarının uzunluğu yaklaşık% 30 artacak, yani şu ana kadar 317 km'si faaliyete geçen yaklaşık 2.100 km'den 3.100 km'ye ve yaklaşık 600 km'si devlet tarafından faaliyete geçirilecek’dedi.

Muhammad islami, bir TV röportajında ​‘Bu otoyolun iki katından fazlası üzerinde çalışılıyor ya da inşa ediliyor ve başka bir beş yıllık planda bu otoyol miktarı en az 6 bin kilometreye çıkacak bu nedenle, ülke karayollarına yılda ortalama olarak yaklaşık 800 kilometre eklenir ve bu eğilim ülke bütçesine uygundur’ifadesini kullandı.

İslami,11. devletin başlangıcından bu yana yaklaşık 5.600 kilometrelik karayolu açıldı ve devletin sonunda 900 kilometreden fazla yol açılacak’diyerek’ lojistik belgesi olan ana belge tasarlandı, hem altyapı hem de sistem,  ve ulaşım araçları açısından kargo ve yolcular için başlangıçtan varış noktasına taşımayı bir program olacak şekilde düzenledi’diye ekledi.

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