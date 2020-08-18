Dışişleri Bakanı: Amerikanın süper güç olma dönemi sona erdi

Zarif Pazartesi gecesi bir televizyon röportajında ‘Amerikalılar son yıllarda yalnış hesaplamalar yapıyorlar,Amerikalılar son yıllarda yalnış hesaplamalar yapıyorlar ve bu (İran'ın silah ambargosunun uzatılmasına ilişkin Karar) , Avrupalıların Amerikalılara eşlik etmediği birkaç şeyden biriydi’diye belirtti.

İran'ın nükleer faaliyetlerinde sakladığı sırrı yok

İran Dışişleri Bakanı ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda İran'ın davasına atıfta bulunan’İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliği içinde şimdiye kadar UAEA denetimlerinin çoğunun İran'da gerçekleştirildiğini ve bizim saklayacak hiçbir şeyimizin olmadığını gösterdi ve İran'ın bilgilerinin şeffaflığı bile Amerikalıların ve Siyonist rejimin silahsızlanmasına yol açtı’dedi.

Zarif ayrıca,Amerikalılar, orduya yılda 600 milyar dolardan fazla harcarken, İran'ı her zaman dünya için bir güvenlik tehdidi olarak göstermeye çalışıyorlar. Siyonist rejimde ayrıca 200 nükleer füze başlığı var .Siyonist rejimin bir vatandaşı bugüne kadar bir geceyi rahat uyuyabildi mi?’dedi.

Amerika Birleşik Devletleri korkakça General Süleymani'yi şehit etti

İran Dışişleri Bakanı general kasım süleymani'nin şehit edilmesine atıfta bulunarak’Amerikalılar 3 Ocak 2020'de general kasım süleymani'yi korkakça şehit ettiler.IŞİD gibi terörist Amerikalılar üçüncü bir ülkede , o ülkenin misafirini şehit edildi ve bu Amerikan terör eyleminin uluslararası bir gerekçesi yoktu ve hatta süleymaninin şehit olması onları aşağıladı, bu da Amerikalıların herhangi bir uluslararası hukuka tabi olmadığını gösterdi’ifadesini kullladnı.

Amerikan savaş uçaklarının İran yolcu uçaklarına saldırısını takip ediyoruz

İran Dışişleri Bakanı, bu yılın Ağustos ayı başlarında Amerikan savaş uçaklarının İran yolcu uçaklarına düzenlediği saldırıya da değinerek 'İran uçağına yapılan saldırıda ABD'yi sorumlu tutuyoruz ve uluslararası yetkililere bir itiraz ddilekçesi gönderdik’diye belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, ‘ABD ihlalleri ve zorbalığıyla yüzleşmek çok gerekli ve ABD'nin eylemlerine direnmezse bu ülke zorbalığa devam edecek’dedi.

İran'ın Çin ile ilişkileri kapsamlı bir stratejik ortaklığa yükseltildi

Zarif, İran ve Çin arasında uzun vadeli işbirliği ile ilgili olarak, ‘Bu bağlamda komşu ülkelerle ve Rusya ve özellikle Çin gibi bazı dost ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi gündemimizdeydi, öyle ki Çin Cumhurbaşkanı'nın İran ziyareti ile bizim bu ülke ile ilişkilerimiz basit bir stratejik konumdan kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüştü ve bu stratejinin 25 yıllık bir planla izlenmesine karar verildi’diye ekledi.

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