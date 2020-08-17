Zarif: İran aleyhindeki bildirinin reddi uluslararası ilişkilerd değişimin sonucudur

Zarif, İnstagram üzerinden yayınlanan ‘’ Değişen Dünya’’ isimli konuşmasında Batının tekelinin neden sonlanmak üzere olduğu sorusunu yönelterek, son oylama Amerika’yla birlikte sadece bir ülkenin aynı yönde oy verdiğini ve bunun uluslararası ilişkilerin değişmesinin göstergesi olduğunu söyledi.

Amerikan diplomasisinin önemli zaaflarında birinin kibir ve profesyonellikten uzak olma olduğunu belirterek, bunun dışışleri bakanlığı atamalarında görüldüğünü söyledi.

Dünyada olup bitenlerin büyük güçlerin anlaşması ile olmadığını ifade eden Zarif, dünyanın batı sonrası döneme girdiğini belirtti.

Dünya egemen güçlerinin hedeflerine ulaşmadaki başarısızlıklarına değinen Zarif, Amerika’nın saldırdığı hiçbir ülkede hedeflerine ulaşmadığını hatta dünya güçlerinin bir çok sorunu çözmede bile başarısız kaldıklarını söyledi.

Batının durumuna değinen Zarif, ‘’Batının mevcut durum eskisi gibi tüm olayları idare edebilecek konumdan uzaktır egemen güç olmak artık istenmemekte ve hatta mümkün de değildir.

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2012