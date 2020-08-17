İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 300 bine yaklaştı

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 804’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 345 bin 450’ye yükseldiğini, 299 bin 157 kişinin ise iyileştiğini kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 299 bin 157 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Dünya genelinde bugüne kadar koronavirüse yakalanan 22 milyona yakın kişiken 773 bini hayatını kaybetti.

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