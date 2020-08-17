İran ile tarihi eser ortak sergileri düzenlemeye yabancı ülkelerin ilgi göstermeleri

İRNA’ya konuşan Talibiyan, İran'ın diğer ülkelerle ikili sergileri hakkında şunları söyledi: Diğer ülkelerde İran tarihi eserlerinin birkaç sergisi düzenlendi ve bunun aksi de yapıldı ve biz bu süreci devam ettirmeye hazırız; Ama şimdilik korona virüsünün dünya geneline yaygınlaşması süreci aksattı’diyerek’Örneğin, Alman yetkililer İran'la tuzlu eser sergisini düzenlemekle ilgileniyorlar, Almanlar bu tuz işlerinden bazılarına sahipler ve Zancan ilinde tuz adamlarımız var; Ancak mevcut durumda, korona nedeniyle bunu yapmak için uygun zaman değil’ifadesini kullandı.

Talibiyan,’Bugün İran'da Fransa, İspanya ve Çin gibi ülkelerle ikili sergilerin düzenlenmesine tanık oluyoruz. Yabancılar sürekli bu tür sergilere ilgi duyuyorlar, bu da İran Ulusal Müzesi'nin standartlarının uluslararası standartlara uygun olduğunu düşündüklerini gösteriyor ki bu önemli’dedi.

Talibiyan,’2013 yılıdan beri ülkeye 2 bin 600'dan fazla iade davası yapıldı.Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ahameniş levhalarının geri kalanıyla ilgili olarak, Amerikalı yetkililere, ABD levhaları İran'dan aldığı için kendisinin iade etmesi gerektiğini bildirdik. Ayrıca geçen yıl levhaların ilk kısmını da teslim ettiler. levhaların geri kalanı aynı şekilde iade edilir’diye ekledi.

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