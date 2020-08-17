Farabi Festivali'nde 7 uluslararası saygın bilim insanı ödüllendirildi

11. Uluslararası Farabi Festivali Kapanış Töreni'nde Endonezya, Lübnan, İngiltere, Japonya, Kanada ve Gürcistan'dan 7 eser ile ülkemizden 19 eser sahibi, ödüllerini aldı.

Festivalin uluslararası dalınd ABD'den James Winston Morris, Kanada'dan Linda Clark, Endonezya'dan Haydar Bakır ile Lübnan'dan Ali Mehdi Zeytin, İslam Bilimleri dalındaki eserleri nedeniyle, Japon Nubuaki Kondo, İngiliz Suzan Roof ve Gürcü Grigol Bradze ise İranoloji'deki üstün eserleri sebebiyle en iyi ödüllere layık görüldü.

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