17 Ağu 2020 12:07
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Farabi Festivali'nde 7 uluslararası saygın bilim insanı ödüllendirildi

Farabi Festivali'nde 7 uluslararası saygın bilim insanı ödüllendirildi

Tahran, İRNA- 11. Uluslararası Farabi Festivali İranoloji ve İslam Bilimleri Araştırmaları bölümünde en iyi araştırmacılar tanıtılarak ödüllendirildi.

11. Uluslararası Farabi Festivali Kapanış Töreni'nde Endonezya, Lübnan, İngiltere, Japonya, Kanada ve Gürcistan'dan 7 eser ile ülkemizden 19 eser sahibi, ödüllerini aldı.

Festivalin uluslararası dalınd ABD'den James Winston Morris, Kanada'dan Linda Clark, Endonezya'dan Haydar Bakır ile Lübnan'dan Ali Mehdi Zeytin, İslam Bilimleri dalındaki eserleri nedeniyle, Japon Nubuaki Kondo, İngiliz Suzan Roof ve Gürcü Grigol Bradze ise İranoloji'deki üstün eserleri sebebiyle en iyi ödüllere layık görüldü.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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