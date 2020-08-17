Turistler için bir armağan: Zencan Telkari Sanatı

Zencan'ın en değerli, ince ve sanatsal el sanatlarından biri, çok karmaşık ve güzel bir zarafetle gümüş ipleri ve telleri bir araya getiren, güzel ve lüks bir kap yapmak için kalıcı bir tasarıma sahip olan telkari sanatıdır.

Kökleri Hicri 10. yüzyıla kadar giden Zencan telkari sanatının köklü geçmişi o kadar belirgin ki, Avrupalı ​oryantalist Frederick Richard seyahat günlüğüne, ’Küçük bir kent olan Zancan şehri gümüş ve telkari sanatı ile doludur’ diye yazmıştır.

Tepsiler, çay ve şerbet setleri, mücevher kutuları, vazolar, şamdanlar, bıçak kulpları, fotoğraf çerçeveleri ve her türlü takılar, son yıllarda Zencanlı sanatçıların ana temaları olmuş ve zamanla bu güzel ve çok narin el sanatlarının çeşitliliği artmıştır.

Bu el sanatları o kadar güzel ve hassastır ki bugün bile müzeleri, özel sanat koleksiyonlarını ve dünyanın dört bir yanındaki insanların evlerini süslüyorlar. İran'a gelen türistler de yanlarında hediyelik olarak alıyorlar.

Zencan Ticaret Odası Başkanı Yeganeferd konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ’İhracat ve dünya pazarlarındaki mevcudiyet alanında, İtalya'nın güneyindeki en büyük telkari üreticilerinden biri olan Malta ile kültürel ortak olarak karşılıklı iş birliği yapabiliriz. Telkari ve mücevher üretiminde iyi deneyime sahip Türkiye’nin Trabzon şehri ile kardeş şehir olma görüşmelerinde mevcut kapasiteyi kullanmalı ve iki taraf arasındaki iş birliğini geliştirmeliyiz’ dedi.

Yeganeferd, ‘Telkari, mücevherler ve yapay elmaslar gibi ürünlerin üretimi alanında uluslararası sergilere katılmak önemlidir, bu bağlamda Tayland ve Hong Kong'daki mücevher sergilerine katılmak önemlidir’ ifadesini kullandı.

Geçen yıl, Dünya El Sanatları Konseyi Zancan'ı Dünya Telkari Kenti olarak kaydetti.

Zencan ilinde 45'in üzerinde el sanatı mevcut. Bunların arasında telkari, nakış, bıçakçılık, bakırcılık, gravür, kilim dokumacılığı,çarık bu bölgenin yerel el sanatları arasında yer alıyor.

Şu anda ilde yaklaşık 6 bin kişi el sanatlarının çeşitli alanlarında doğrudan istihdam edilmektedir.