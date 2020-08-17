17 Ağu 2020 11:45
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News Code: 83910538
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Allahyar Seyyadmeniş için Ukrayna'dan Fenerbahçe'ye resmi teklif

Allahyar Seyyadmeniş için Ukrayna'dan Fenerbahçe'ye resmi teklif

Tahran, İRNA- Fenerbahçe'nin Ocak ayında İstanbulspor'dan transfer ettiği İrnlı futbolcu Allahyar Seyyadmaniş'e Ukrayna ekibi FC Mariupol'un resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen patlamayı yapamayınca İstanbulspor'a kiraladığı Allahyar Seyyadmeniş'e sürpriz bir talip çıktı.

Ukrayna ekibi FC Mariupol, 19 yaşındaki İranlı golcü için harekete geçti. FC Mariupol'un Allahyar için sarı-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunduğu belirtilirken, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Allahyar geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 7 TFF 1. Lig maçında şans bulurken, takımına gol katkısı yapamadı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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