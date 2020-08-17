Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pompeo'nun İran'a yönelik asılsız iddialarını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'ın Taliban'a silah gönderdiği yönündeki temelsiz suçlamalarını reddederek, ’Bugün Afganistan'da olanlar, ABD'nin savaş çıkartması ve Afganistan'a müdahalesinin bir sonucudur’diye belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı'nın öne sürdüğü iddiaların bir tür suçu başkasına yükleme ve Afgan kamuoyunun dikkatini Washington'un IŞİD'e yaptığı yardımından saptırma girişimi olduğuna dikkati çeken Hatibzade, ABD'nin IŞİD'e yardım etmek için Afganistan'daki NATO sponsorluğundaki hava sahası üzerinden uçan helikopterlerin kimlikleri konusundaki kamu taleplerine henüz yanıt vermediğini söyledi.

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