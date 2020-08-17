ABD diplomasisi aksıyor

İRNA’ya konuşan Moeyeri ‘Güvenlik Konseyi'nin (ABD ve Dominik) 15 üyesinden yalnızca ikisinin lehine oy kullandığı İran'a karşı ABD kararına atıfta bulunarak ‘ABD'nin müttefiki olan Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler bile önerilen ABD kararı lehine oy vermediler’dedi.

Moeyeri, ‘Uzun süredir ABD devleti olma arayışında olan küçük bir ülkenin (Dominik Cumhuriyeti) ABD ile olan ilişkisinin, İran'ın uluslararası arenadaki başarılarından biri olduğuna ve Amerikan diplomasisinin sarsıldığını gösterdiğine inanıyor’diyerek ‘Snapback (yaptırımların geri getirilmesi) sorunu hakkında Bu kolay değil ve Amerika Birleşik Devletleri birçok zorlukla karşı karşıya çünkü Avrupalılar ABD'nin yaptırımları geri getirmesine katılmıyor’diye belirtti.

Trump'un , İran ile görüşme konusu ile ilgili’ Trump bir gösteri arıyor. Kuzey Kore örneğinde, iki ülkenin başkanlarının iki kez görüştüğünü de gördünüz, ancak Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı mı?Bir iş yapıldı mı? Trump da aynısını İran için yapmak istedi ama İran hiçbir şekilde bu konunun yüküne girmedi ve bu şansı ondan aldı’dedi.

İranlı diplomat nükleer anlaşması meselesinde Avrupa Birliği'nin rolü ve ABD'den takibi ile ilgili olarak’Avrupanın gücü bu kadar ve çoğu zaman Amerikan ordusunun rolünü oynuyorlar ve Beyaz Saray'ın yoğun baskısı altında çalışmaktalar’diye ekledi.

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