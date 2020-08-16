Komşular İran'ın dış politika önceliğidir

Zarif,’Komşular bizim en önemli dış politika önceliğimizdir. Azerbaycan, İran için çok çok önemli bir ülkedir’dedi.

Eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve İran'ın yeni Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi ile ilgili de açıklama yapan Zarif, ’Sayın Musevi, Avrupa ve Asya'da daha basit bir misyon seçebilirdi, ancak Azerbaycan'ı seçti ve bu faaliyetleri için bir komşu ülke seçen sevgili kardeşimizin stratejik konumunun derinliğini gösteriyor, diyerek ’İyi tecrübesi ve bu misyon için iyi hazırlığı ve tüm çevre illeri ziyaret etmesi nedeniyle, şüphesiz Bakü'de daha başarılı olacağına inanıyorum’ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, ’Bugün Azerbaycan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Ruhani hükumeti öncesi ilişkilerimiz çok gergin olsa da bugün bu ülkeyle en iyi ve en yakın ilişkilerimizden birine sahibiz ve inşallah bu ilişkiler Sayın Musevi sayesinde güçlenecek’diye ekledi.