Tatlı ve çikolata ihracatı 152/8 milyon dolara ulaştı

Gümrük Sözcüsü Latifi, ’İran'ın şekerleme ve çikolata endüstrisi, 1990'larda ürün üretiminde ilerleme ve gelişmiş makine kullanımıyla yeni bir aşamaya girdi ve bu sektördeki ürünlerin dünyanın her yerine ihraç edilmesine yol açtı' diye kaydetti.

38'den fazla ülkeye 58 milyon 9 bin dolar değerinde 39 bin 588 ton ağırlığında tatlı ve çikolata ihracatı yaptıklarına değinen Latifi, ’Bu dönemde İran 53 ülkeye 94 milyon 883 bin doların üzerine denk gelen 106 bin 336 ton kuru ve taze ekmek ve kuru hamur, bisküvi ve gofret ile diğer tahıl ürünleri ihraç edildi’ diye belirtti.

Latifi, 'İran ekmeği, tatlıları ve çikolatalarının ihraç edildiği ülkeler arasında Norveç, Hollanda, Avustralya, Almanya, Avusturya, Kanada, Malezya, Japonya, Polonya, Cibuti, Ermenistan, Rusya, Pakistan, Kuveyt, Fildişi Sahili, Katar, Kırgızistan, İsviçre, Çin, Bahreyn , Irak, Tacikistan, Somali, Yemen, BAE, Afganistan, Beyaz Rusya, Nijerya, Umman yer aldı. İran tatlılarının ve çikolatalarının ana destinasyonları 24 milyon 728 bin doların üzerinde Irak, 22 milyon 174 bin doların üzerinde Afganistan ve 7 milyon 499 bin dolarla Pakistan oldu’ diye ekledi.