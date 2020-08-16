Fenerbahçe İranlı Taremi'yi kulübe katmak istiyor

Fotospor'dan yapılan açıklamaya göre, Portekiz liginin en iyi golcüsü Taremi için Fenerbahçe’nin Rio Ave’nin global direktörü Vilas Boas ile görüşme yaptığı iddia edildi.

Radio Rennaçanca, Taremi için Rio Ave’nin memnun edici bir rakamla karşı karşıya olduğunu dinleyenlerine duyurdu.

Halihazırda İranlı diğer oyuncu Allahyar Seyyadmeniş de Fenerbahçe'de.

Öte yandan Taremi, Porto, Benfica, Braga ve Sporting Lisbon gibi Portekiz'in önde gelen takımları tarafından da mercek altına alınmıştır.

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