16 Ağu 2020 12:11
Journalist ID: 2391
News Code: 83909252
0 Persons

Fenerbahçe İranlı Taremi'yi kulübe katmak istiyor

Fenerbahçe İranlı Taremi'yi kulübe katmak istiyor

Tahran, İRNA- Ünlü Türk futbol kulübü Fenerbahçe'nin İranlı golcü Mehdi Taremi'yi transfer etmek için Portekiz kulübü Rio Ave ile anlaşma sağladığı haberi medyaya yansıdı

Fotospor'dan yapılan açıklamaya göre, Portekiz liginin en iyi golcüsü Taremi için Fenerbahçe’nin Rio Ave’nin global direktörü Vilas Boas ile görüşme yaptığı iddia edildi.

Radio Rennaçanca, Taremi için Rio Ave’nin memnun edici bir rakamla karşı karşıya olduğunu dinleyenlerine duyurdu.

Halihazırda İranlı diğer oyuncu Allahyar Seyyadmeniş de Fenerbahçe'de.

Öte yandan Taremi, Porto, Benfica, Braga ve Sporting Lisbon gibi Portekiz'in önde gelen takımları tarafından da mercek altına alınmıştır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 3 =