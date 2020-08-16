Sait Hatipzade, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü oldu

Yeni Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak göreve gelen Sait Hatipzade'nin tanıtım töreni bu sabah Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de katıldığı törenle yapıldı. Hatipzade Dışişleri Bakanlığı'nın 12. sözcüsü olarak seçildi.

Hatipzade daha önce Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde Araştırma ve Çalışmalar Direktör Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Direktörü, Dışişleri Bakanlığı Yayınlar Direktörü, Çalışmalar Dairesi Başkanı, Eğitim ve Araştırma Bakan Yardımcısı Danışmanı, Kanada ve Almanya'da Diplomat ve son olarak Araştırma Direktör Yardımcısı gibi çeşitli pozisyonlarda bugüne kadar görev üstlenen Hatipzade, ayrıca Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde çalışmıştır.

Dışişleri Bakanlığı eski sözcüsü Seyid Abbas Musevi, İran'ın yeni Bakü Büyükelçisi olarak atandı. Musevi dün İran'ın 5 ayrı ülkeye atanan büyükelçileriyle birlikte göreve başlamadan önce Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

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