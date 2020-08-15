Zarif'ten ABD yetkilileri ile medyasının yalan iddiasına tepki

Twitter hesabından açıklamada bulunan Zarif, 'Karayiplerdeki korsanlar bile kendileri için yargıç ve mahkeme sahibiler. Çalınan yakıt tankerinin bayrağı ve mülkiyeti İran'a ait değildir' diye belirtti.

ABD yetkililerinin dört İran tankerini alıkoydukları yönündeki iddialarına tepki gösteren Zarif, 'çi boş ve değersiz propaganda, beyinleri ABD'nin BM'de diplomatik ve yasa dışı rezilce yenilgisininden uzaklaştırmaz' diye ekledi.

Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan bir yazıya göre ABD'nin dört İran petrol tankerini alıkoyduğu iddia edilirken, İran'ın Karakas Büyükelçisi Hüccet Sultani, twitter hesabından yaptığı açıklamada, bunun ABD emperyalist propaganda mekanizmsının yeni bir yalanı olduğunu ifade etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish