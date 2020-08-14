14 Ağu 2020 16:27
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News Code: 83907110
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İran, UAEK’nin Arabistan ve İsrail faaliyetleri karşısındaki suskunluğuna itiraz etti

İran, UAEK’nin Arabistan ve İsrail faaliyetleri karşısındaki suskunluğuna itiraz etti

Tahran, IRNA- İran’ın Cenevre’deki kurumlar nezdindeki büyükelçisi İsmail Begayi Hamane, Uluslararası Aton Enerjisi Kurumunun (UAEK) Arabistan’in gizli nükleer faaliyetleri ve Siyonist rejimin nükleer silahları karşısındaki suskunluğuna itiraz ederek, kurumun çifte standart uygulamasının itibarı ve tarafsızlığını sorgular hale getirdiğini söyledi.

Silahsızlanma Konferansında konuşan Hamane, Siyonist rejimin Ortadoğu bölgesinde nükleer silahları tek sahibi olduğunu ve uluslararası kuralları çiğnemeye devam ettiğini ayrıca Arabistan’ın nükleer programının da bölgedeki durumun daha karmaşık olmasını körüklediğini söyledi.

Hamane, Arabista Büyükelçisinde düzemece beyanlar ve başkalarını serzeniş yerine uluslararası camianın Riyad’ın Amerikan destekli cinayetlerinden duyduğu kaygıları yanıtlamasını istedi.

Arabistan’ın NPT’den kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmediğini ifade eden Hamane, o ülkenin UAEK denetçileri ile işbirliği yapmamasının da kaygıları arttırdığını söyledi.

Hamane, Arabistan’da sorumlu bir devlet gibi hareket ederek, Yemen halkının öldürmesine, terörizm ve radikalizme destek vermesinden vazgeçerek, bölge ülkelerinin toplu güven esasına dayalı barış ve istikrar içinde yaşamalarına izin vermesini istedi.

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