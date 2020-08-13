Zarif, Beyrut’ta

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zarif’in Lübnanlı yetkililerle görüşmeler ve Lübnan halkı ve devletine başsağlığı dilemek için Beyrut’a gittiği ve havvaalanında üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.

Diğer taraftan El Meyadin kanalı, Zarif’in lübnan ziyaretinde Beyrut patlaması sonrası o ülkedeki son gelişmelerle ilgili görüşmelerde bulunacağını ifade etti.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, üst düzey bir İranlı yetkilinin Beyrut’u ziyaret edeceğini bildirmişti.

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